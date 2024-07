Jamaica zet zich schrap voor orkaan Beryl: avondklok en luchthavens gesloten

Meteorologen verwachten dat Beryl vanaf ongeveer het middaguur (lokale tijd) over het zuiden Jamaica trekt, of anders langs het eiland scheert. Hoe dan ook wordt er zware overlast verwacht. Beryl is op dit moment een orkaan van de een na zwaarste categorie; categorie vier. In de praktijk komt dat neer op aanhoudende windsnelheden tot 230 kilometer per uur.

Spoor van verwoesting

Het is zeldzaam dat een orkaan zo vroeg in het orkaanseizoen al zo krachtig is als Beryl. Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan zo vroeg in het seizoen de zwaarste categorie vijf. Daarnaast ging Beryl in minder dan tien uur van categorie één naar categorie vier. Dat was nog nooit voor september - wanneer de piek van het orkaanseizoen is - voorgekomen.