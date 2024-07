Vliegtuig op weg naar A'dam moet tussenlanding maken, passagiers en bemanning ziek

Een vliegtuig dat op weg was van Detroit naar Amsterdam heeft een tussenlanding moeten maken, omdat zeker twaalf passagiers zo ziek waren geworden dat ze nagekeken moesten worden. Het vliegtuig van Delta Air Lines was met 277 inzittenden drie uur onderweg en vloog al boven Canada toen het terug moest naar Amerika.

Het toestel landde uiteindelijk in New York, waar de zieken werden opgevangen door het ambulancepersoneel van de brandweer.

Bedorven maaltijd

Luchtvaartmaatschappij Delta zegt in een reactie dat dit niet de dienstverlening is waar het bedrijf om bekendstaat. Het vliegtuig is voor zover bekend niet weer de lucht in gegaan. Volgens Delta zijn medewerkers op dit moment bezig met het "oplossen van de situatie".