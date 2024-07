Van de Zandschulp na hoopgevend begin uitgeschakeld door Humbert op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft in de tweede ronde van Wimbledon niet kunnen verrassen. Na de onnodig verloren eerste set tegen Ugo Humbert (ATP-16), waarin hij beter was dan de Fransman, kon hij geen vuist meer maken: 6-7 (9), 1-6, 3-6.

Van de Zandschulp, zelf de nummer 97 op de wereldranglijst, maakte in de eerste set een achterstand goed en kwam in de tiebreak met een prachtige volley op 6-3. De eerste drie setpunten waren echter niet aan hem besteed, waarna hij er nog twee miste.

Aangeslagen

Humbert had over geluk bepaald niet te klagen. Hij had al een break geplaatst met een netbal, met nummer twee had hij een setpunt overleefd en met zijn derde pakte hij de set. De aangeslagen Van de Zandschulp kwam die klap niet te boven en verloor de twee sets daarna in rap tempo.