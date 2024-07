Rijnmond De scholen bleven vandaag gesloten

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 16:25 Drie basisscholen Rotterdam weer open na oproep tot demonstratie

Drie basisscholen in Rotterdam-Noord gaan morgen weer open na een sluiting van een dag vanwege een mogelijk dreigende situatie. Wel blijft de politie de komende dagen nog in de buurt van de school om indien nodig te kunnen optreden, schrijft de directeur in een brief aan de ouders.

De deuren bleven vandaag dicht omdat iemand had opgeroepen tot een gewelddadige demonstratie op het plein waar de scholen gevestigd zijn. De politie en scholen namen dat signaal serieus.

Geen punt van discussie

"Gegeven de onzekerheid was sluiten van de school nauwelijks punt van discussie", schrijft directeur Janneke Jongen van Dominicus Kindcentrum (RKVO) aan de ouders. "Wij zijn heel blij met reacties die we daarop hebben gehad. Dat sterkte en steunde ons in het besluit."

De demonstratie bleef uit. Omdat er "geen nieuwe verontrustende signalen zijn gekomen" is na overleg tussen de scholen, de gemeente en de politie besloten om de deuren weer te openen, schrijft Rijnmond.

De directeur heeft geen idee uit welke hoek de dreiging kwam. De politie zei eerder al dat de oproep tot een demonstratie werd gemeld via Meld Misdaad Anoniem.

"Wij vertrouwen in die zin volledig op de politie en kijken vervolgens wat de situatie voor ons betekent. Ook gaan wij niet (digitaal) rechercheren. Dit laten we over aan de politie."