Aanhoudingen voor leveren van wapens aan 'soevereine' man

Drie mannen zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in vuurwapens. Een vierde man is aangehouden voor wapenbezit.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de arrestaties te maken met een politieactie op 5 april, toen twee mannen op heterdaad werden betrapt bij het leveren van drie vuurwapens en munitie op een parkeerplaats in Raalte. Deze twee mannen, de koper en verkoper, zitten nog vast. Bij huiszoekingen werden toen nog twaalf vuurwapens gevonden.

Het OM vermoedt dat de koper het soevereine gedachtengoed aanhangt en de wapens had willen gebruiken om in opstand te komen tegen de overheid. Een van de twee mannen die gisteren zijn aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij de koper in contact heeft gebracht met de wapenleverancier. De twee anderen worden verdacht van betrokkenheid bij het kopen van wapens.