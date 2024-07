EPA Archiefbeeld van het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië, waar de verdachten actief zouden zijn geweest

NOS Nieuws • vandaag, 13:46 Zeven verdachten opgepakt in Duitsland en Zweden voor oorlogsmisdaden in Syrië

Zeker zeven mensen zijn gearresteerd in Duitsland en Zweden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden in Syrië. Dat melden de Duitse en Zweedse autoriteiten. Tussen 2012 en 2014 zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogs- en humanitaire misdaden in Syrië. Het proces tegen hen start volgende week.

Duitse en Zweedse autoriteiten werkten in het onderzoek samen met andere Europese lidstaten, de Europese juridische instellingen en Europol. De verdachten in Duitsland zijn opgepakt op verdenking van "het vermoorden van burgers".

De verdachten zouden betrokken zijn geweest bij acties tegen een vreedzaam anti-overheidsprotest in 2012 bij een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië. Zij zouden daarbij demonstrerende burgers hebben gedood. In de jaren erna zouden zij Palestijnse en Syrische burgers in het district al-Yarmouk meermaals hebben gemarteld en mishandeld.

De vier Duitse verdachten, van Syrische origine, zijn gearresteerd in Berlijn, Frankenthal en Boizenburg. Van een andere verdachte werd het huis doorzocht in Essen. Volgens Duitse autoriteiten zijn zij betrokken bij de Free Palestine Movement, een militante beweging in Syrië. Het OM van Zweden heeft geen verdere details gegeven over zijn verdachten.