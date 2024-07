ASML kan ondanks beroep omwonenden doorgaan met uitbreiding

Chipmachinefabrikant ASML mag doorgaan met zijn plannen voor uitbreiding in de buurt van een woonwijk in Veldhoven. Omwonenden hadden de plannen aangevochten omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast, lichthinder en beperking van hun uitzicht. Maar de Raad van State heeft hun beroep vanochtend ongegrond verklaard.

De vraag naar chips en machines die chips kunnen maken, is enorm. Om aan die vraag te kunnen voldoen, wil ASML in het gebied tussen de Kempenbaan in Veldhoven en de snelweg A67 een aantal zogeheten cleanrooms bouwen, meldt Omroep Brabant. Cleanrooms zijn ruimtes waar zelfs de kleinste stofdeeltjes uit de lucht worden gezuiverd. In die ruimtes wil ASML zijn nieuwste chipmachines gaan produceren.