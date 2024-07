ANP (bewerking NOS) Premier Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 06:53 Wekdienst 3/7: Nieuwe bewindslieden in de Tweede Kamer • Vijfde Etappe Tour de France

Goedemorgen! Gisteren stonden ze nog op het bordes, vandaag nemen de nieuwe bewindslieden van PVV, VVD, NSC en BBB plaats in de Tweede Kamer voor hun eerste debat. Verder rijden de renners van de Tour de France de vijfde etappe.

Eerst het weer: in de ochtend en de eerste helft van de middag van tijd tot tijd regen, in de middag vaker en in het westen komt de zon nog even door. Met 15 tot 17 graden is het ronduit koel voor begin juli.

Wat kun je vandaag verwachten?

De nieuwe bewindslieden nemen plaats in de Tweede Kamer voor hun eerste debat. Dit debat gaat over de plannen van het nieuwe kabinet. Oppositiepartijen kunnen dan hun vragen stellen, zoals: wat wordt de rol van de partijloze premier Schoof?

De vijfde etappe van de Tour de France gaat van Saint-Jean-de-Maurienne naar Saint-Vulbas. De etappe is vlak, op twee 'pukkeltjes' na. De rit is vanaf 14.25 uur te volgen op NPO 1 en via de NOS-app en op NOS.nl.

In Saudi-Arabië start de Esports World Cup. De beste gamers ter wereld zullen de komende weken bij verschillende videogames gaan strijden om de wereldtitel. Daar is ook flink wat geld mee te verdienen, er is zo'n 55 miljoen euro aan prijzengeld.

Dit is er vannacht gebeurd:

In heel Frankrijk trekken kandidaten zich terug in aanloop naar de tweede ronde van de parlementsverkiezingen van aanstaande zondag. Het gaat om 131 kandidaten van de linkse coalitie en 82 van de partij van president Macron, melden Franse media. Het is een strategie tegen het rechts-radicale Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen.

Door in de meeste districten nog maar één kandidaat over te laten tegenover de partij van Le Pen, hopen de partijen alsnog te winnen en zo een rechts-radicale meerderheid in het parlement te voorkomen.

In Frankrijk wordt in districten gestemd. Alleen de winnaar van een district krijgt een zetel in het parlement.

Ander nieuws uit de nacht:

De straf in de fraudezaak tegen Donald Trump wordt pas in september bekend, en niet volgende week. Aanleiding voor het uitstel is de uitspraak van het Hooggerechtshof over de immuniteit van een president.

Scenarioschrijver, 'scriptdokter' en regisseur Robert Towne (89) is overleden. Hij won een Oscar voor Chinatown (1974) en schreef scripts voor Mission: Impossible (1996) en The Godfather (1972).

De eerste vrouwelijke SGP-wethouder stapt op. Paula Schot is in opspraak geraakt omdat ze doelbewust vergunningsregels zou hebben overtreden.

In Australië is een 12-jarige jongen vermoedelijk meegenomen door een krokodil. Een grote zoekactie is bezig.

En dan nog even dit:

Nog even nagenieten van de 3-0 winst op Roemenië, waarbij Gakpo en invaller Malen Oranje naar de kwartfinales van het EK schieten. Oranjesupporters in München waren door het dolle:

Fijne dag!