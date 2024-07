NOS De vijfde etappe in de Tour de France is een vlakke rit van 177,4 kilometer van Saint-Jean-de-Maurienne naar Saint-Vulbas.

NOS Wielrennen • vandaag, 06:10 Etappe 5: 'Ik verkondig u met grote vreugde: we hebben een nieuw sprintduel!'

Als een nieuwe paus gekozen is, dan wordt hij aangekondigd met de woorden 'Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam!' (Ik verkondig u met grote vreugde; we hebben een paus!).

Na het openingsweekend van de Tour de France in Italië spraken sommige wielerliefhebbers met opgewonden vreugde: 'Habemus Tour'.

Na zijn dramatische valpartij in de Ronde van Baskenland, waarbij Jonas Vingegaard meer dood dan levend naar een Baskisch ziekenhuis werd vervoerd, wist niemand of de Deense titelverdediger zo snel al in staat zou zijn het spoor te volgen van Tadej Pogacar. Gevreesd werd voor een 'one man-show', zoals in de Giro. Dat bleek mee te vallen. Habemus Tour! We hebben een duel!

Maar na de flitsende aanval op de Galibier en de ziedende afdaling die volgde, heeft Pogacar de touwtjes toch stevig in handen. En vandaag hoeft hij in de vlakke vijfde etappe niet echt te vrezen voor overwerk.

Tour de France bij de NOS De vijfde etappe is vanaf 14.25 uur live te volgen op NPO1 en via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Vanaf 14.00 uur is Radio Tour in de lucht. De Avondetappe is elke dag te zien rond de klok van 22.00 uur. Als er gevoetbald wordt bij het EK is De Avondetappe te zien op NPO 3, als er niet gevoetbald wordt op NPO 1. En natuurlijk kun je ook altijd meekijken via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Woensdag zitten oud-profrenners Nathan van Hooydonck, Adrie van der Poel en Tom Dumoulin aan tafel bij Dione de Graaff.

Vingegaard zelf was eigenlijk best content met de achterstand van slechts 50 seconden in de strijd om het geel. "Om eerlijk te zijn: we hadden wel een beetje verwacht dat we op achterstand zouden staan na de eerste vier etappes deze Tour. En even later tegen de internationale collega's: "Mijn tijd komt nog wel".

Toch is het zaak voor Vingegaard om niet te veel te vertrouwen op de derde week. Vraag dat maar aan Steven Kruiswijk. In de Tour de France van 2019 had de klimmer - bekend om zijn uithoudingsvermogen - zijn kaarten gezet op de derde week. Er was zelfs een masterplan bedacht.

In de negentiende etappe van Saint-Jean-de-Maurienne naar Tignes zou het masterplan zich ontvouwen. Kruiswijk kende de slotklim naar het skioord op zijn duimpje; Tignes was immers een favoriete trainingslocatie van Jumbo-Visma.

Alleen kwam geen renner aan in Tignes. Door een aardverschuiving werd de etappe met meer dan de helft ingekort, alleen duurde het even voor de renners daarvan op de hoogte werden gebracht.

Uiteindelijk gingen de tijdsverschillen op de Col de l'Iseran de boeken in en werd de basis gelegd voor de eindzege van de piepjonge Colombiaan Egan Bernal, die op de klim was weggereden.

Een dag later reed Kruiswijk zich in weer een ingekorte bergrit alsnog op het podium in Parijs. Maar wat had er kunnen gebeuren, als...

Terug in Saint-Jean-de-Maurienne

Vandaag is de Tour terug in Saint-Jean-de-Maurienne, maar nu voor de start van de vijfde etappe. Dit keer loopt de route vanuit het sfeervolle dorpje niet omhoog richting Croix-de-Fer, Télégraphe en Galibier of La Toussuire. De vijfde etappe is vlak, op twee pukkeltjes na.

Na 177,4 kilometer is de streep getrokken in Saint-Vulbas - vooral bekend om de kerncentrale - en mogen de sprinters hun nucleaire kuiten laten spreken. De eerste krachtmeting eindigde na een chaotische sprint in een historische zege van Biniam Girmay.

NOS Profiel van de vijfde etappe

De zege van de Eritreër heeft het geloof bij de rest van het sprintersgilde op succes zeker niet kleiner gemaakt. Ook niet bij de twee beste sprinters van Nederland, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

Ook zij weten hoe het is om terug te komen uit een diep, diep dal. En gokken op de derde week zullen zij niet. Een sprinter moet toeslaan als de kans zich voordoet. Elke sprint opnieuw.

Habemus duel(s)!

