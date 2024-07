Pro Shots Joost Luiten

NOS Sport • vandaag, 16:58 Luiten wint kort geding, rechter dwingt NOC*NSF golfer in te schrijven voor Spelen

Sportkoepel NOC*NSF moet golfer Joost Luiten naar de Olympische Spelen laten gaan. Dat is de uitkomst van het kort geding dat Luiten tegen de vereniging van sportbonden had aangespannen.

"Ik heb gewonnen, op alle fronten", zei een blije Luiten in Arnhem na de voor hem positief uitgevallen uitspraak van de rechter.

Die heeft NOC*NSF opgedragen om Luiten dinsdagmiddag voor 17.00 uur in te schrijven bij de Internationale Golf Federatie (IGF) op straffe van een dwangsom van 50.000 euro.

De sportkoepel laat via een woordvoerder weten de uitspraak uit te zullen voeren. "Als we vervolgens van de IGF een bevestiging hebben gekregen, gaan we Luiten aanmelden bij het Internationaal Olympisch Comité."

Aanvullende eisen

Ondanks dat Luiten zich volgens de criteria van de Spelen én de internationale golffederatie had gekwalificeerd voor de Spelen, stelde NOC*NSF aanvullende eisen. Volgens de sportkoepel moet een atleet die wordt afgevaardigd bij de eerste acht kunnen eindigen en dat vertrouwen was er niet.

Luiten: "Ze denken niet dat ik een kans heb om bij de beste acht te eindigen in een veld van zestig spelers, ook al ben ik in de achttien jaar dat ik nu prof ben in bijna 20 procent van de toernooien in de top tien geëindigd. En dat waren toernooien met 156 deelnemers."

Luiten, die gelijk kreeg van de rechter, miste de Olympische Spelen van Tokio in 2021. In 2016 was hij er in Rio wel bij. Toen eindigde hij als 27ste.