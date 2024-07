EPA Markéta Vondrousová

NOS Sport • vandaag, 15:26 • Aangepast vandaag, 16:11 Titelhoudster Vondrousová al klaar op Wimbledon, oud-kampioene Rybakina wint wel

Het vrouwentoernooi op Wimbledon is op de tweede dag al z'n titelhoudster kwijtgeraakt: de als zesde geplaatste Markéta Vondrousová kon het op het Londense gras in de eerste ronde niet bolwerken tegen de stuntende Spaanse Jessica Bouzas Maneiro, de nummer 83 van de wereld: 4-6, 2-6.

Het is pas de tweede keer in de open era dat de kampioene van een jaar eerder op Wimbledon al meteen onderuit gaat. In 1994 boog Steffi Graf in de eerste ronde voor Lori McNeil. Vondrousová had vorig jaar al een primeur te kappen door als eerste ongeplaatste speelster de titel te veroveren in Londen.

Voor de 21-jarige Bouzas was het de eerste zege op een grandslamtoernooi in drie pogingen. De Spaanse, die dit jaar maar één WTA-duel gewonnen had, speelde uitstekend en profiteerde optimaal van alle afzwaaiers van de vier jaar oudere Vondrousova, die in haar voorbereiding op het grandslamtoernooi werd gehinderd door een heupblessure..

EPA Jessica Bouzas Maneiro

"Dit is de belangrijkste dag van mijn leven. Ik ben zo blij", lachte Bouzas, die gedurende de partij geen spoortje van nervositeit liet zien en vooral indruk maakte met haar backhand.

Rybakina wint wel

Jelena Rybakina, de enige andere oud-kampioene in het hoofdschema bij de vrouwen, wist wel zonder veel problemen de eerste horde te nemen. De winnares van het grastoernooi in 2022 rekende in twee sets af met de Roemeense qualifier Gabriela Ruse (WTA-152): 6-3, 6-1.

EPA Jelena Rybakina

De 25-jarige Rybakina kende een stroeve start. De Kazachse nummer vier van de wereld leverde meteen haar opslagbeurt in en slaagde er ondanks vier dubbele fouten van de één jaar oudere Ruse niet in die averij meteen te herstellen. Dat lukte op 2-3 wel en daarna stoomde ze in één ruk door naar setwinst.

De reeks gewonnen games trok ze in de tweede set door naar negen stuks, voordat Ruse wat terug wist te doen. Veel hielp het de Roemeense niet tegen de sterk serverende Rybakina.