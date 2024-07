Tientallen doden bij religieus evenement India

In India zijn tientallen mensen omgekomen door gedrang dat ontstond bij een religieus evenement. Lokale functionarissen noemen een aantal van 60 doden. Daarnaast zijn er zo'n 150 mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebeurde in een dorp in de staat Uttar Pradesh zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad New Delhi. Daar woonden veel mensen een bijeenkomst bij van een religieus leider.