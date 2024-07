ANP De diploma-uitreiking is voor geslaagden een moment om naar uit te kijken

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 12:37 Diploma-uitreiking tijdens EK-duel: 'Oranje zal nog wel meer spelen'

De EK-wedstrijd van Nederland tegen Roemenië (aftrap om 18.00 uur) dwingt scholen die vanavond de diploma's uitreiken tot een keuze. De ene school lost het op door de ceremonie wat te vervroegen of verlaten, zodat niemand de wedstrijd hoeft te missen, de andere school laat de uitreiking gewoon doorgaan.

Lennart uit Pijnacker, bij Delft, is geslaagd. Tot zijn spijt begint zijn diploma-uitreiking vanavond precies om 18.00 uur, als het startsignaal van Nederland-Roemenië klinkt. "Ik had gehoopt dat mijn opleiding de uitreiking wel zou verzetten. Maar ik moet toch mijn diploma ophalen", vertelt hij tegen Omroep West. Bovendien heeft zijn familie al vrij genomen om naar de ceremonie te komen. "Ik vind eigenlijk ook niet dat je je eigen uitreiking kunt afzeggen, daarom ga ik vanavond wel naar school", verzucht hij. Hij benadrukt wel dat hij zijn smartwatch meeneemt en meldingen ontvangt op zijn horloge als er is gescoord.

Meer EK-wedstrijden van Oranje

Ook op het Laurens Lyceum in Rotterdam worden vanavond gewoon zoals gepland diploma's uitgereikt aan de 94 geslaagde havoleerlingen, schrijft Rijnmond. Twee ouders hadden gevraagd of de ceremonie kon worden verplaatst, maar dat is niet gebeurd. Het is ook niet de bedoeling dat de leerlingen en meegebrachte familieleden op hun mobiele telefoon de wedstrijd volgen. De school vindt het voldoende als twee docenten de wedstrijd volgen en af en toe een update geven.

De directeur van de evangelische school De Passie in Rotterdam hoopt dat Nederland vanavond wint en doorgaat naar de kwartfinale, zodat de geslaagde leerlingen die vanavond niet kunnen kijken een 'herkansing' krijgen. Want vanavond zullen ze de wedstrijd moeten missen. "Onze leerlingen komen uit een uitgestrekte regio", zegt directeur Johan Wijnhorst. "Het moet voor hen qua eindtijd wel haalbaar blijven. Daarom hebben we besloten dat we vasthouden aan de oorspronkelijke tijd voor de uitreiking."

Ook de voetballiefhebbers van het Macropedius College in Gemert hebben pech. De directie heeft overwogen de diploma-uitreiking uit te stellen, maar daar toch van afgezien. "We hechten eraan iedere leerling apart toe te spreken en dat zou dan niet meer kunnen", zegt directeur Wim Timmermans tegen het Brabants Dagblad. "We gaan er bovendien van uit dat we ook na vanavond nog wel kunnen genieten van een paar EK-wedstrijden van Oranje."

Uurtje later, uurtje eerder

Niet alle scholen nemen dat risico. In Barendrecht begint het Dalton Lyceum om 20.30 uur met de ceremonie voor zestig leerlingen, een uurtje later dan gepland. "Ook de docenten kijken graag naar het voetbal", zegt een woordvoerder.

En de vijftien leerlingen die geslaagd zijn voor de opleiding tot laborant aan het Techniek College in Rotterdam zijn ook op tijd thuis: de uitreiking is om 17.30 uur klaar, een uur eerder dan in eerste instantie de bedoeling was.