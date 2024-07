Auto rijdt in op voetgangers centrum Seoul, negen doden

In het centrum van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn negen doden gevallen toen een auto mensen aanreed die bij een stoplicht stonden te wachten. Vier mensen zijn gewond geraakt, melden de hulpdiensten. Drie van hen zouden in kritieke toestand verkeren.

De bestuurder, die volgens Zuid-Koreaanse media eind 60 is, is aangehouden. Hij zou hebben verklaard dat zijn auto plotseling versnelde. De man reed waarschijnlijk in de verkeerde richting en kwam in botsing met twee andere auto's vlak voordat hij de voetgangers raakte.