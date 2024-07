Geen amnestie van Spaans hooggerechtshof voor Catalaanse separatist Puigdemont

Het Spaanse hooggerechtshof weigert een amnestieverzoek voor separatistenleider Puigdemont goed te keuren. Het verzoek was ingediend door de regering van premier Sánchez. Catalaanse onafhankelijkheidspartijen, waaronder die van Puigdemont, geven gedoogsteun aan zijn linkse regering in ruil voor de amnestieregeling.

Illegaal referendum

Volgens de amnestiewet zouden Catalaanse separatisten amnestie krijgen voor hun rol in het onafhankelijkheidsstreven. Dat zou vooral gelden voor mensen die vervolgd zijn of nog vervolgd moeten worden voor hun rol in het referendum voor onafhankelijkheid in 2017, toen separatisten onder leiding van Puigdemont massaal voor de afscheiding van Spanje stemden. Catalanen die tegen onafhankelijkheid waren, bleven massaal thuis.