Mantelzorg zet vaak rem op loon en carrière, vooral bij vrouwen

Mensen die minder gaan werken vanwege mantelzorg zien niet alleen hun maandsalaris minder worden. Ook hun uurloon stijgt minder hard dan dat van collega's die geen mantelzorg doen, maar wel in dezelfde levensfase zitten en hetzelfde werk doen. Voor het onderzoek werden cijfers over mantelzorg gelegd naast CBS-cijfers over hoe uurlonen van Nederlanders zich ontwikkelen gedurende hun carrière.