NOS Weet voor het eerst sinds Leon van Bon in 2000 weer een Nederlander te winnen in het rood-wit-blauw?

NOS Wielrennen • vandaag, 06:14 Etappe 3: eerste kans voor de sprinters en pakt Evenepoel het geel?

Na het loodzware openingsweekend ligt het klassement van de Tour de France al in een vertrouwd ogende plooi. Tadej Pogacar start de derde etappe in de gele trui, Jonas Vingegaard lijkt op tijd fit om hem het vuur na aan de schenen te leggen en sprinters als Fabio Jakobsen en Mark Cavendish staan al op meer dan een uur achterstand.

Maar in de derde etappe van Piacenza ('Plaisance' in het Frans, oftewel 'plezier') naar Turijn krijgen zij hun kans. In 231 kilometer overwegend vlakke kilometers mogen zij zich opmaken voor de eerste keizerlijke sprint van deze Tour.

De sprinters zijn aan zet, maar ook de gele trui ligt voor het grijpen.

Dat zit namelijk zo: Pogacar staat in tijd precies gelijk met Remco Evenepoel, Vingegaard en Richard Carapaz. En dan gaan klasseringen in de etappe een rol spelen.

Wat blijkt: als Evenepoel maandag drie plekken voor Pogacar eindigt, dan is de Belg de nieuwe geletruidrager. En daar zou Pogacar niet eens rouwig om zijn, zo bleek uit een kort gesprekje tussen hem en Evenepoel kort na de finish.

"Heb jij het geel?", vraagt Pogacar. "Nee, het wit", antwoordt Evenepoel. Pogacar: "Ik wilde eigenlijk een klein gaatje laten, zodat jij het geel zou pakken."

2:10 'Als Pogacar dat geel niet wilde, dan heb ik een tip: knijp in je remmen'

Evenepoel zelf gaat vandaag van start in de witte jongerentrui. Maar het geel in zijn eerste Tour lonkt.

"Tsja", aarzelt Evenepoel even later in gesprek met NOS-verslaggever Han Kock. "Het is me nu al een paar keer gezegd, dus dan ga je er automatisch aan denken. Misschien is het beter om het geel niet te pakken, dan hoeven we niet te controleren in de rit over de Galibier. Maar als het tóch zo is, dan ga ik er zeker van genieten. Misschien wil Tadej 'm wel weggeven?"

Strijd om gele trui (som van klasseringen in etappe 1 en 2) 1. Pogacar: 4+14 = 18 2. Evenepoel: 8+12 = 20 3. Vingegaard: 16+13 = 29 4. Carapaz: 22+10 = 32

Een ding is zeker: de Noor Jonas Abrahamsen zal ook na morgen de bolletjetrui in bezit hebben, want onderweg liggen slechts drie korte klimmetjes van de vierde categorie.

Sterfplaats Coppi

Onbeduidend is de Colle de Tortone op 160 kilometer van de finish allerminst. Tortona is namelijk de plaats waar de legendarische Fausto Coppi, die in zijn roemrijke wielerloopbaan onder meer twee keer de Tour en vijf keer de Giro op zijn naam schreef, aan zijn einde kwam. Hij overleed aan de gevolgen van malaria.

2:59 Dag van Morgen: een plezierig uitstapje van Plaisance naar Turijn, met Coppi in gedachten

De groene trui zal Jonas Abrahamsen ongetwijfeld weer moeten inleveren, want die hoort toch echt bij krachtpatsers als Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Arnaud Démare, Jakobsen en Cavendish.

Hoewel, de best geklasseerde sprinter in dat klassement is Bryan Coquard met 8 punten. Dat zijn er 59 minder dan Abrahamsen tot nu toe verzamelde en in de derde etappe zijn maximaal 70 punten te verdienen.

Hoe dan ook, Abrahamsen zal met volle teugen genieten van elke meter die de Tour aflegt in Italië. Maar welke grote ronde is eigenlijk mooier, de Giro of de Tour? Onze huisanalyticus - tevens Giro-winnaar en bijna Tour-winnaar - Tom Dumoulin ging op onderzoek uit.

3:25 Giro of Tour? Dumoulin gaat (niet helemaal ongestoord) op onderzoek uit

Ruim 231 kilometer fietsen in de brandende zon, daar is niks plezierigs aan. "Echt vreselijk. Je zal maar commentator zijn die dag", grapt Stef Clement. "De langste etappe deze Tour. Het is ook nog eens heel lelijk, dat deel van Italië."

"Je zult toch echt van Piacenza naar Turijn moeten", weet Dumoulin. "Je zult de afstand moeten overbruggen. Ik denk dat veel renners blij zijn met de rit, om bij te komen van het stressvolle openingsweekend."

Michael Boogerd: "Tuurlijk hoef je geen fan te zijn van hele lange ritten in een etappekoers. Maar het hoort er gewoon bij. Een vlakke rit. Er wordt gewoon gesprint."

AFP Leon van Bon wint de zesde etappe van de Tour de France in 2000 in Tours.

"Dat wordt dan natuurlijk wel weer leuk", denkt Clement. "Nederland komt thuis uit zijn werk en kan dan - ik heb het even uitgerekend - voor het eerst sinds 2000 het rood-wit-blauw een etappe in de Tour zien winnen."

Dylan Groenewegen als opvolger van Leon van Bon? We zullen zien!

