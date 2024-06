Gebruikers Odido in deel van het land slecht bereikbaar

Telecomprovider Odido kampt sinds het einde van de ochtend met problemen. In delen van Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland zijn gebruikers onbereikbaar. Ook het mobiele internet ligt eruit.

Op de website Allestoringen.nl zijn zondag meer dan drieduizend meldingen binnengekomen van mensen die klagen over hun verbinding.

Odido reageert op het sociale medium X op vragen van klanten. Het bedrijf laat weten dat het nog niet duidelijk is wat er aan de hand is en wanneer de storing is verholpen.