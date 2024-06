AFP De al-Nuri moskee in 2019. Het gebouw wordt herbouwd nadat IS het in 2017 opblies

NOS Nieuws • vandaag, 17:52 Unesco vindt IS-bommen in muur van al-Nuri moskee in Irak

Unesco heeft vijf bommen gevonden in de muren van de historische al-Nuri moskee in de Iraakse stad Mosul. Volgens de VN-organisatie zijn het zware explosieven die verborgen waren in een muur van de gebedsruimte. Ook meldt Unesco dat de muur speciaal om de bommen heen was gebouwd.

De Iraakse autoriteiten hebben het gebied ontruimd en afgezet. Een van de bommen is ontmanteld, de andere explosieven zullen in de komende dagen uit het gebouw worden gehaald en onschadelijk worden gemaakt. Tot die tijd liggen de restauratiewerkzaamheden van Unesco in de moskee stil.

Islamitische Staat

De explosieven zijn volgens Unesco en het Iraakse leger overblijfselen van de bezetting van Mosul door Islamitische Staat (IS). De terreurorganisatie veroverde Mosul in 2014 en riep in de al-Nuri moskee het kalifaat uit.

IS blies in 2017 een groot deel van het gebedshuis op toen de groepering uit de stad werd verdreven door het Iraakse leger.

Skyline

Een jaar later, in 2018, werd aangekondigd dat de moskee herbouwd zou worden. De restauratie wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten in samenwerking met Unesco en het Iraakse ministerie van Cultuur.

De moskee heeft veel historische waarde. Het gebedshuis werd in 1172 gebouwd en vernoemd naar de stichter van Mosul: Nur al-Din Mahmoud Zangi. De gesneuvelde minaret was 45 meter hoog en leunde een beetje opzij. Het was een bekend punt aan de skyline van Mosul.

In 2020 gingen de werkzaamheden van start, Unesco hoopt in december van dit jaar klaar te zijn met de restauratie.