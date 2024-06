NOS De eerste etappe van de Tour de France 2024 is een rit van Florence naar Rimini.

NOS Wielrennen • vandaag, 05:56 Etappe 1: 'Zwaarste openingsrit ooit' leidt Tour-peloton naar sterfplaats Pantani

Vergeet het EK voetbal, de Tour de France gaat zaterdag van start. En van een rustige eerste dag om de benen eens te testen is geen sprake. De openingsrit van Florence naar badplaats Rimini is volgens Tom Dumoulin "een van de zwaarste eerste etappes die we misschien ooit hebben gezien."

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou omschrijft zijn route voor zaterdag dan ook trots als "een rollercoaster-rit door de Apennijnen". Hij telt daarbij 3.700 hoogtemeters. Dat zijn er vierhonderd meer dan in de eerste etappe van vorig jaar in Baskenland, waar de broers Adam en Simon Yates in de finale samen wegreden.

"Een serieus lastige rit", aldus Dumoulin. "Vooral vanaf de San Leo is het een opeenvolging van beklimmingen."

De top van de San Leo ligt op dertig kilometer van de finish in Rimini. Na de top van de Montemaggio - die we nog kennen van het door Julian Alaphilippe gewonnen WK in Imola (2020) - duiken de renners de grens over naar San Marino, waar de gelijknamige laatste beklimming (7,1 kilometer à 4,8 procent) wacht.

Wie wil winnen in Rimini zal ook over goede daalkunsten moeten beschikken, want na de top in San Marino volgt een flinke afdaling en daarna nog een aantal kilometers in licht dalende lijn naar de streep.

NOS Profiel van de eerste etappe

Met de zeven beklimmingen (drie van de tweede, vier van de derde categorie) liggen er gelijk 23 bergpunten klaar. Dat kan een doel zijn voor veel avonturiers. Maar het is de vraag of ze de ruimte krijgen.

Het zou best kunnen dat de favorieten meteen het gaspedaal indrukken. "Dit zou meteen een rit kunnen zijn voor Tadej Pogacar om de concurrentie te testen", denkt Tom Dumoulin, deze Tour weer analyticus bij de NOS.

"Want ik denk dat ze gelijk willen kijken hoe de benen van Jonas Vingegaard zijn. Waar staat hij, hoe goed is hij? Die informatie is totaal onduidelijk op dit moment. Als ik UAE was, zou ik het proberen. Niet per se om die rit te winnen en direct in het geel te komen, maar vooral om te kijken: hoe goed is Vingegaard eigenlijk?"

Michael Boogerd, die als analyticus aan de finish zal staan, kent de regio. "Er is altijd al extra druk op de eerste etappe van de Tour de France. Dat maakt het heel intens. Het is echt pittig, met veel draaien en keren. Dit is het trainingsparcours van Marco Pantani. "

Het openingsweekend van de Tour is inderdaad een ode aan de Italiaanse Tourwinnaar van 1998, die werd geboren in Cesenatico (de startplaats van zondag) en die het leven liet in Hotel Le Rose in Rimini in 2004.

Twintig jaar geleden maakte Jean Nelissen de volgende reportage vanuit Italië.

6:34 2004 | Italië rouwt om de dood van wielerheld Marco Pantani

Pantani is de laatste renner die erin slaagde om zowel de Giro als de Tour te winnen in hetzelfde jaar. Dat is precies het doel van Pogacar in 2024.

Of hij daarin zal slagen, is pas over drie weken duidelijk. Op dag één is het voor de favorieten ook vooral zaak om heel te blijven. Stef Clement: "Ik vind altijd in de Tour dat je op dag één redelijk kan peilen hoe het verloop van de Tour gaat zijn. De toon zal gezet worden in het eerste weekend. Laten we hopen dat er niet al iemand overboord gaat. Vorig jaar hadden we Richard Carapaz en Enric Mas die op dag één vielen."

Aan de streep, zoals elke etappe deze Tour weer, liggen 10, 6 en 4 bonificatieseconden klaar voor de eerste drie renners. De finish wordt verwacht tussen 17.34 en 18.05 uur.