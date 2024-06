AFP Partijleider Nigel Farage van Reform UK in gesprek met journalisten

NOS Nieuws • vandaag, 22:00 Ophef in VK na racistische uitspraken campagnemedewerker van partij Farage

In het Verenigd Koninkrijk is commotie ontstaan vanwege racistische en homofobe uitspraken van twee campagnemedewerkers van anti-immigratiepartij Reform UK, de partij van Nigel Farage. De politie in het graafschap Essex onderzoekt of de uitspraken strafbaar zijn.

Een van de campagnemedewerkers, Andrew Parker, zei onder meer dat migranten die in bootjes naar het VK varen als "doelwit voor schietoefeningen" moesten worden gebruikt door militairen. Daarnaast zei hij dat de islam de "walgelijkste cult ooit" is en dat Reform "alle moslims uit de moskeeën zal trappen". De uitspraken kwamen naar buiten door opnames van een undercoververslaggever van nieuwszender Channel 4.

Ook noemde Parker premier Sunak een "Paki", wat in het VK een racistische term is voor mensen uit Zuid-Azië. Sunak is de eerste Britse premier van Indiase komaf. Een andere medewerker noemde de lhbti-vlag een "ontaarde vlag".

Channel 4 News deelde de opnames van de undercoververslaggever:

Het scheldwoord dat Parker gebruikte "doet pijn en maakt me kwaad", reageerde premier Sunak. Hij zei vooral geraakt te zijn, omdat zijn twee dochters ook geconfronteerd worden met de racistische uitspraken van de campagnemedewerker van Farage.

Hij herhaalde daarbij het scheldwoord. "Ik herhaal die woorden niet zomaar", zei Sunak. "Ik doe dat bewust, omdat het te belangrijk is om niet duidelijk te zeggen wat het is." De uitspraken van Reform-kandidaten en de campagnemedewerkers zeggen iets over de cultuur binnen de partij, zei Sunak. Farage heeft wat vragen te beantwoorden, aldus de premier.

'Parker is een acteur'

Farage noemt de uitspraken van de medewerkers "verwerpelijk". De partij laat weten dat de personen niet meer betrokken zijn bij de campagne.

Farage zei daarbij ook dat er sprake was van een "set-up", een vooropgezette actie, en schrijft op X dat Parker een acteur is. Farage laat aan de BBC weten dat hij Parker had ontmoet voor hij op campagne ging. "Hij was aan het acteren vanaf het moment dat hij het kantoor binnenkwam", zegt Farage.

Volgens de partijleider is Parker als acteur gespecialiseerd in "ruwe taal", en is dat de verklaring voor de uitspraken op de beelden van Channel 4.

Parker heeft laten weten zijn excuses te hebben aangeboden aan Farage en Reform UK. Hij biedt ook zijn excuses aan voor zijn taalgebruik. Ook bevestigt Parker dat hij acteur is, maar volgens hem staat dat los van zijn vrijwilligerswerk voor de partij van Farage.

Volgende week zijn er verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De lokale verkiezingen vorige maand leidden tot een dramatisch verlies voor de Conservatieve Partij van Sunak. De plotselinge terugkeer van Farage is slecht nieuws voor Sunak, omdat hij veel stemmen weg kan halen bij de Conservatieven.

Dat de Conservatieven er slecht voor staan, is onder meer merkbaar in plaatsen als Grimsby, ooit de drukste visserijhaven van Engeland. Correspondent Fleur Launspach maakte er deze reportage:

5:59 In dit Britse vissersstadje overheerst de teleurstelling over de Conservatieven