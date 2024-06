Studie: kans op hartaanval tijdelijk groter na ernstige griep

De kans op een hartaanval is na een zware griep tijdelijk een stuk groter, blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Ruim 23.000 mensen boven de 35 jaar werden tussen 2008 en 2019 onderzocht.

Vooral mensen zonder bekende hartproblemen hebben een verhoogd risico op een hartaanval, in de eerste week na de griep ligt die kans zestien keer hoger. Bij hartpatiënten is dat zes keer zo hoog.

Hartaanvallen na een griep worden volgens het onderzoek waarschijnlijk veroorzaakt doordat de bloedstolling door de infectie ontregeld wordt. Daardoor kan verkalking ontstaan in bloedvaten en als daar stukjes van loslaten, kunnen die de kransslagader bij het hart blokkeren. Het hart krijgt dan geen bloed met zuurstof meer.

Antistollingsmedicijnen

Hoofdonderzoeker en hoogleraar epidemioloog Patricia Bruijning-Verhagen wil nu graag onderzoeken of het geven van dezelfde medicijnen aan mensen zonder bekende hartproblemen het risico kan verlagen. "Patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten krijgen die medicatie standaard en onze studie laat zien dat zij beter beschermd zijn."

Ze benadrukt ook het belang van de griepprik om zo ernstige griep te voorkomen. "De gemiddelde leeftijd in ons onderzoek was 74 jaar, terwijl we iedereen boven de 60 uitnodigen voor de jaarlijkse griepvaccinatie."