anp minister Ollongren

NOS Nieuws • vandaag, 11:48 Ollongren op de valreep: defensie-industrie moet sneller opschalen

Het demissionaire kabinet komt in zijn laatste dagen met een voorstel voor een wet om de defensie-industrie sneller te kunnen opschalen. In het uiterste geval van oorlogsdreiging moeten bedrijven kunnen worden gedwongen om "alles uit hun handen te laten vallen, omdat is afgesproken dat je alleen nog maar voor ons werkt", zei minister Ollongren voorafgaand aan de laatste vergadering van het kabinet-Rutte IV.

Het kabinet zegt al langer dat het nodig is de defensie-industrie te versterken. Volgens Ollongren moeten spullen beschikbaar zijn en is sinds de oorlog in Oekraïne gebleken dat het te lang duurt om op te schalen: "We weten dat we de bedrijven in de toekomst nodig zullen hebben."

Geen tijd te verliezen

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen de komende tijd commentaar leveren op het wetsvoorstel en het is aan het volgende kabinet om het in te dienen bij de Tweede Kamer. Ollongren heeft er vertrouwen in dat dat zal gebeuren: "De nieuwe minister en staatssecretaris zeggen allebei dat onze defensie moet worden versterkt."

Ollongren had het voorstel ook helemaal aan haar opvolgers kunnen overlaten. "Maar dat is echt niet nodig. We hebben geen tijd te verliezen. We hebben een tijd aan dit voorstel gewerkt. Het is nu klaar en daar kan het nieuwe kabinet zijn voordeel mee doen."

De afzwaaiende minister benadrukte nog eens hoe belangrijk defensie is voor de samenleving: "Ik hoop dat we van de afgelopen periode met die grote oorlog in Oekraïne allemaal geleerd hebben dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn, maar dat je erin moet investeren en dat je daar een sterke defensieorganisatie voor nodig hebt."