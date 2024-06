Belgische tak PostNL niet schuldig aan onderbetaling, ontloopt boete

De Belgische tak van PostNL heeft zich niet schuldig gemaakt aan onderbetaling van pakketbezorgers. De rechtbank in Antwerpen heeft het bedrijf op alle punten vrijgesproken. De Belgische justitie had een boete geëist van ruim 24 miljoen euro, omdat het postbedrijf op een illegale manier jarenlang personeel van onderaannemers zou hebben betaald.

De rechter ging hier niet in mee. De bezorgers werden waren niet in dienst van PostNL, maar bezorgden de pakketjes via andere bezorgdiensten. Die werkgevers verklaarden hun bezorgers slecht te betalen, omdat zij wurgcontracten met PostNL hadden afgesloten.