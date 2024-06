Murray toch actief op Wimbledon, speelt dubbelspel en mogelijk zelfs enkelspel

De tweevoudig Wimbledon-kampioen in het enkelspel kwakkelt al jaren met blessureleed en belandde eerder deze maand opnieuw in de lappenmand. De intussen 37-jarige Murray moest geopereerd worden aan zijn rug, nadat hij had opgegeven op het grastoernooi van Queens.

Murray haalt enkelspel Wimbledon 'waarschijnlijk niet'

Waarschijnlijk zal Murray echter alleen op het dubbelspel in actie komen. "Het is niet duidelijk of ik 100 procent klaar ben om te spelen. Dat is de situatie. Het is waarschijnlijker om nu te zeggen dat ik het enkelspeltoernooi niet ga halen."