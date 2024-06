Biden overtuigt niet in verhit eerste debat tegen Trump

De Republikeinse achterban zal meer tevreden zijn over hoe het debat ging dan de Democraten. Trump was energieker en sprak duidelijke taal. Biden meanderde vaak in zijn antwoorden, verbeterde zichzelf geregeld en raakte soms helemaal de draad kwijt, zoals in een vraag over belastingverlaging. Analisten in de VS hadden het over een teleurstellend optreden dat twijfelende kiezers niet zal hebben overtuigd,