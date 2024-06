Pro Shots Radu Dragusin

NOS Voetbal • vandaag, 20:44 Roemenië een meevaller? Dragusin waarschuwt Oranje: 'Jullie moeten je zorgen maken'

Radu Dragusin waarschuwt Nederland. Laat alles en iedereen die Oranje een warm hart toedraagt vooral niet denken dat Roemenië een meevaller is als tegenstandster in de achtste finales van het EK voetbal in Duitsland.

"Zijn ze in Nederland opgelucht? Ik weet niet of jullie dat moeten zijn", reageert de 22-jarige aanvaller van Roemenië, dat als verrassende winnaar van groep E als opponent van het Nederlands elftal uit de bus rolde.

Taaie ploeg

"We hebben een taaie ploeg, denk ik. We hebben laten zien waartoe we in staat zijn", zegt de pas 22-jarige verdediger van Tottenham Hotspur, doelend op de 3-0 zege op Oekraïne en het 1-1 gelijkspel tegen Slowakije, waardoor België naar de tweede plek in de groep werd verwezen.

"Tegen Slowakije speelden we goed, stonden compact. We hebben gewoon een sterke ploeg. Ik denk dat Nederland zich wat meer zorgen moet maken. Wij respecteren in elk geval elke tegenstander op het EK, maar gaan met iedereen de strijd aan."

Nederland en Roemenië spelen dinsdag voor de vijftiende keer tegen elkaar. Van de veertien eerdere ontmoetingen won Oranje er 10. Drie wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Roemenië wist één keer te winnen. Dat was in oktober 2007 in de kwalificatiegroep voor het EK 2008, toen het in Roemenië 1-0 werd. Bij Oranje speelden onder meer Clarence Seedorf, Ruud van Nistelrooij en Arjen Robben mee.

Op het EK 2008 stonden beide landen ook tegenover elkaar. Oranje, al zeker van de volgende ronde, won met een B-elftal met 2-0.

De laatste onderlinge ontmoeting dateert uit 2017. In Boekarest won Nederland met 3-0. De goals werden gemaakt door Memphis Depay, Ryan Babel en Luuk de Jong.

Pro Shots Groepswinnaar Roemenië viert feest

Maar dat was zeven jaar geleden. Het Nederland van nu is kwetsbaar, zeker als de tegenstander hoog druk zet en het spel van Oranje ontregelt, zoals Oostenrijk in het met 3-2 verloren debacle demonstreerde. Misschien zijn de Roemenen juist wel opgelucht met de nummer 3 uit groep D als opponent?

"We zullen in elk geval goed voorbereid zijn en goed naar de trainer luisteren", antwoordt Dragusin op de vraag of Roemenië de succesvolle speelwijze van Oostenrijk tegen Nederland gaat kopiëren. "Wees er zeker van dat we er zullen staan. Er is tot dinsdag genoeg tijd om alle spelers goed uit te laten rusten en er fysiek en mentaal klaar voor te zijn tegen Nederland."

Strijder

Voor Dragusin wordt de wedstrijd tegen Oranje een weerzien met een aantal Nederlandse spelers die hij kent uit de Premier League, zoals collega-verdediger Virgil van Dijk.

"Virgil van Dijk is een van de beste verdedigers ter wereld, een strijder", zegt de Roemeen. "Maar dit is niet het moment om spelers van de tegenstander individueel te gaan beoordelen, we spelen tegen een heel team. De focus moet zijn hoe we Nederland kunnen verslaan."