IOC geeft 39 Russen en Belarussen toestemming voor deelname aan Olympische Spelen

Het IOC heeft 39 Russische en Belarussische sporters toestemming gegeven om onder neutrale vlag mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Alleen atleten die niet actief de oorlog in Oekraïne steunen of gelieerd zijn aan het leger voldoen aan de voorwaarden.

Onder andere toptennissers Daniil Medvedev en Andrej Roebljov hebben een uitnodiging ontvangen. Of zij ook daadwerkelijk deelnemen in Parijs, is nog onduidelijk.