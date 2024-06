Tamara Ottens / RTV Noord

vandaag, 19:37 Defensie rijdt tijdens oefening woonerf op: 'Dacht dat ik eraan zou gaan'

Een militaire oefening in Zeerijp heeft enkele bewoners van het Groningse dorp de stuipen op het lijf gejaagd. Militairen reden tijdens de oefening de oprit van de nietsvermoedende Tamara Ottens op en losten schoten.

De Groningse was op dat moment met twee van haar kinderen in de tuin. "Toen hoorde ik allerlei commando's: 'Kijk daar, target. Op één meter van die rode muur van de boerderij'. Ik dacht: daar zit ik! Vervolgens kwam er een vuursalvo", zegt Ottens tegen RTV Noord.

De vrouw pakte haar telefoon en rende weg: "Ik kon maar één ding bedenken en dat was dat we zo snel mogelijk weg moesten. We waren echt heel bang."

Loeiende sirenes

Vervolgens belde Ottens de politie, maar die was volgens de Groningse niet op de hoogte van de oefening. Politiewagens kwamen met loeiende sirenes op de melding af, zegt de regionale omroep.

Een dorpsgenoot wist de geschrokken vrouw uiteindelijk te vertellen dat het om een oefening ging. "Hij had 's morgens al wagens van Defensie zien rijden en had wel vaker militaire oefeningen meegemaakt. Maar goed, wij wisten van niks".

Ottens dacht dat ze werd beschoten en stond doodsangsten uit:

1:30 Tamara Ottens schrikt zich dood van Defensie-oefening op haar oprit: 'Ik dacht echt dat ik eraan zou gaan'

Na het incident zocht Ottens contact met Defensie. "Ik begrijp dat er geoefend moet worden, maar dit kan echt niet. Ik heb eerst de politie gebeld en die gaven mij een algemeen nummer van de overheid en van de gemeente Eemsdelta. De gemeente zei dat ik bij de provincie moest zijn. Toen dacht ik: laat maar."

Inmiddels is Ottens van de schrik bekomen. Ook met haar kinderen gaat het weer goed. "Maar mijn zoon van 13 zei gisteravond wel: ik dacht echt dat ik eraan zou gaan. Ik ben blij dat mijn jongste van 6 niet thuis was, want dit doet wel even wat met je."

Losse flodders

Defensie laat in een reactie aan RTV Noord weten de oefening in het dorp te hebben aangekondigd. Zo was de gemeente op de hoogte en is er geflyerd, zegt majoor Maarten Grendel tegen de regionale omroep.

Toch begrijpt de majoor dat Ottens is geschrokken. "Er zijn jeeps bij betrokken waar meerdere militairen in passen en die voorzien zijn van zware mitrailleurs. We oefenen met losse flodders, maar die knallen ook", aldus Grendel.

Bovendien is het niet de bedoeling dat privéterrein wordt betreden, erkent de majoor. "Waarom dat hier wel is gebeurd, gaan we achterhalen. Maar ik begrijp dat er inmiddels contact is geweest met de geschrokken mevrouw en dat de hulzen op haar oprit worden opgeruimd."

Hulzen kunnen volgens de majoor ook ingeleverd worden als oudijzer. "Dat schijnt nog aardig wat op te leveren."