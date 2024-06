Duitse politie De Duitse politie deelde eerder een foto van Arian

NOS Nieuws • vandaag, 17:20 Vermiste Arian (6) in Duitsland dood gevonden, geen aanwijzingen misdrijf

In het noorden van Duitsland is de sinds april vermiste Arian (6) dood gevonden in een weiland. Er zijn geen aanwijzingen dat de jongen slachtoffer van een misdrijf is geworden.

Arian liep in de avond van 22 april weg van huis in de plaats Elm, in de buurt van Hamburg. Op beveiligingsbeelden was te zien hoe hij naar een nabijgelegen bos rende.

Een boer vond maandag in een weiland het lichaam van een kind. DNA-onderzoek wijst uit dat het inderdaad om de 6-jarige Arian gaat. Volgens Duitse media werd de jongen op enkele kilometers van zijn ouderlijk huis gevonden.

Politie, brandweer en honderden vrijwilligers haalden de afgelopen tijd alles uit de kast om de vermiste Arian levend terug te vinden. Omdat de jongen autisme had, verliep de zoektocht op een bijzondere manier.

DPA Met vrolijke ballonnen en chocola werd naar de vermiste Arian gezocht

De politie zette drones, een helikopter en een vliegtuig met een warmtebeeldcamera in. Nadat eerste zoekacties in dorpen, weilanden en bossen niets hadden opgeleverd, gooide de politie het over een andere boeg. Ze hingen vrolijke ballonnen op en lieten chocola voor de jongen achter, in de hoop dat hij daar op af zou komen.

Omdat de jongen gefascineerd was door vuurwerk, werd ook dat geprobeerd. Bovendien scheen de politie 's nachts met grote lichtzuilen in de lucht en plaatste speakers waardoor kinderliedjes klonken. Omdat de vrees bestond dat Arian in het water was terechtgekomen, werd ook een nabijgelegen rivier drooggelegd.

Ook werd met 200 militairen tevergeefs naar de jongen gezocht. Ze maakten daarbij zo min mogelijk geluid omdat kinderen met autisme juist kunnen schrikken als hun naam wordt geroepen.

Ondanks honderden tips die bij de Duitse politie binnenkwamen, duurde de zoektocht ruim twee maanden. Over de doodsoorzaak doet de politie uit respect voor de familie geen uitspraken.