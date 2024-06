ANP Malik Azmani, fractievoorzitter van de VVD in Europa

NOS Nieuws • vandaag, 15:59 VVD mag bij geslonken Europese fractie blijven

De VVD mag in het Europees Parlement bij de Europese liberalen blijven zitten. Dat bevestigt de voorzitter van de liberale fractie (Renew) op een bijeenkomst in Brussel. Daarmee lijkt de strijdbijl tussen Renew en de VVD begraven.

In aanloop naar de verkiezingen sprak Valérie Hayer, voorzitter van de Renew-fractie, zich ferm uit tegen de samenwerking tussen de VVD en de PVV in de nieuwe Nederlandse regering. Een kabinet vormen met radicaal-rechts ging een aantal liberale zusterpartijen te ver.

Voor de meer 'linkse' liberalen in de Europese fractie, was die samenwerking onacceptabel. Hayer wilde na de verkiezingen daarom spreken met haar fractiegenoten over mogelijke gevolgen voor de VVD. Een schorsing leek toen niet uitgesloten.

Nieuwe realiteit

Maar sinds de uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen is er een nieuwe realiteit in Brussel. De liberale fractie, de afgelopen jaren de derde fractie in het parlement, is zetels kwijtgeraakt. Daardoor zijn ze niet meer de derde, maar de vierde fractie in het parlement. Een partij uit de fractie gooien en nog meer zetels kwijtraken is op dit moment voor de meeste liberalen geen optie.

Uiteindelijk blijft de samenwerking in Nederland dus zonder Europese consequenties. "Ik wilde binnen de groep het gesprek aangaan over de nationale situatie en de keuze van de VVD", zei Hayer bij een bijeenkomst van de Europese liberalen voorafgaand aan de EU-top in Brussel.

Dat gesprek heeft nu plaatsgevonden en heeft niet geleid tot sancties tegen de VVD. "De VVD is een belangrijk lid van onze politieke familie. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen over hun nationale keuzes. Nu gaan we aan het werk", besloot Hayer.

Eerder kon de Europese voorman van de VVD, Malik Azmani, vanwege de samenwerking met de PVV geen fractievoorzitter worden. Hij trok zich terug nadat er binnen de groep ophef was ontstaan over zijn kandidatuur.