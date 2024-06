Ongedocumenteerde Surinamers krijgen alsnog verblijfsvergunning

De kwestie van de Surinamers speelt al lang: het gaat om een groep van zo'n 800 mensen die soms al jaren in Nederland wonen en in Suriname als Nederlander werden geboren vóór de onafhankelijkheid. Nadat Suriname in 1975 zelfstandig was geworden, verloren veel inwoners van Suriname hun Nederlandse nationaliteit. Ze hadden vijf jaar om alsnog een Nederlands paspoort aan te vragen, maar om uiteenlopende redenen is dat bij deze groep niet gebeurd of gelukt. Dat heeft voor hen allerlei vervelende praktische gevolgen.