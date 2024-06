ANP Museum De Fundatie in Zwolle

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 10:44 Noodlijdend museum De Fundatie lijkt gered met tonnen van provincie

Het noodlijdende museum De Fundatie in Zwolle en Heino krijgt van de provincie een financiële injectie van 910.000 euro. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde gisteravond in met de noodsteun.

De provincie schiet onder meer te hulp omdat De Fundatie een deel van de provinciale kunstcollectie beheert. Ook kasteel Het Nijenhuis in Heino, waar de tweede locatie van het museum is gevestigd, is eigendom van de provincie.

Voorwaarde voor de provinciale noodsteun, verdeeld over twee jaar, is wel dat de gemeente Zwolle hetzelfde bedrag op tafel legt. De gemeente wil bijspringen, maar de gemeenteraad moet daar nog mee akkoord gaan. De stemming staat voor volgende week gepland. De Fundatie ontving al een jaarlijkse subsidie van 1,3 miljoen euro van de provincie en 1,2 miljoen euro van de gemeente.

Gedeputeerde Tijs de Bree (Cultuur) wees op een adviesrapport van Berenschot, waarin staat dat De Fundatie relatief weinig subsidie krijgt in vergelijking met andere grote musea. "We hebben jarenlang voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten", zei De Bree volgens omroep Oost over de extra steun.

Reorganisatie en corona

"We zijn hier heel blij mee", reageert directeur Beatrice von Bormann. "Met de steun van de provincie en gemeente komen we uit de rode cijfers en krijgen we dit en volgend jaar de kans om orde op zaken te stellen wat betreft onze financiële situatie."

Het museum zit in grote financiële problemen. Dat komt volgens de directie onder meer door een reorganisatie, tegenvallende bezoekersaantallen sinds corona en stijgende kosten voor personeel en productie. De Fundatie is een van de grootste en bekendste musea in het oosten van het land.

In ruil voor de steun moet het museum zich aan een aantal criteria houden. Zo moet de exploitatie van het museum 'gezond' zijn. In 2022 stapte directeur Ralph Keuning op na kritiek van het personeel op zijn manier van leidinggeven. Ze spraken van een angstcultuur.

Onlangs zijn nog fouten ontdekt in het jaarverslag van het museum. Oud-directeur Keuning bleek nog maanden na zijn ontslag te zijn doorbetaald, maar dat werd niet correct in de boeken vermeld. Dat laatste is inmiddels wel gebeurd, aldus De Fundatie. Het museum spreekt van "een menselijke fout".