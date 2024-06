Weer honderden passagiers geëvacueerd op Schiphol na brandalarm

Voor de tweede keer in een week is een gedeelte van Schiphol ontruimd omdat er een brandalarm afging. Dat gebeurde in de D-pier, waar op dat moment honderden passagiers waren.

Of er daadwerkelijk brand was, kan de woordvoerder niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht.

De woordvoerder zegt dat de ontruiming tot vertragingen heeft geleid. In het vluchtschema is te zien dat vanochtend tientallen vluchten met soms flinke vertraging zijn vertrokken.

Het was de tweede keer in korte tijd dat het brandalarm op de D-pier afging. Afgelopen zaterdag ging er ook een brandalarm af en volgde een ontruiming. Toen bleek het loos alarm. Of er sprake is van een technisch probleem is volgens de woordvoerder nog niet bekend.