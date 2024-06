Vlaardingen eert bekende inwoners Bassie en Adriaan met stadspenning

Gemeente Vlaardingen Aad van Toor (81) met burgemeester Bert Wijbenga

Het clowns-duo Bassie en Adriaan heeft de Vlaardingse Stadspenning gekregen. Ze hebben volgens de gemeente een belangrijke rol gespeeld bij de educatie van kinderen. De broers Bas en Aad van Toor, 88 en 81 jaar oud, zijn daarom geëerd voor hun inzet voor de culturele identiteit van de stad.

Ook hun bijdrage aan het maatschappelijke welzijn, de lokale economie en de media-industrie werden geprezen door burgemeester Bert Wijbenga, schrijft Rijnmond.

Bassie en Adriaan waren in de jaren 80 en 90 vooral bekend van tv, als kinderhelden. "De tv-shows speelden zich vaak af op herkenbare plekken in Vlaardingen", zegt Wijbenga. "Fans bezoeken vaak de stad om plekken te zien die in de series voorkomen. Ik ben vereerd dat ik deze jeugdhelden op deze manier heb mogen onderscheiden."

Op de Instagrampagina van Bassie en Adriaan valt te lezen dat de broers enorm trots zijn dat ze ereburgers van Vlaardingen zijn geworden, want zo mag de ontvanger van de Vlaardingse Stadspenning zich noemen.

Aad kreeg de penning vanmiddag op het stadhuis van de stad, zijn broer Bas werd thuis verrast. Hij lijdt aan een auto-immuunziekte en zit in een rolstoel. Het is niet de eerste onderscheiding voor de broers: in 1997 werden ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het duo was toen al meer dan veertig jaar actief in het artiestenvak. Jarenlang traden de mannen op als Bassie en Adriaan. Van 1978 tot 1996 was de gelijknamige serie op televisie te zien, sindsdien wordt die veelvuldig herhaald.

In 2003 gingen de broers op afscheidstournee. Eind vorig jaar waren Bassie en Adriaan op het witte doek te zien met een documentaire over hun leven en werk.

