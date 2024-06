AFP De geveilde illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 21:50 Harry Potter-illustratie levert op veiling bijna twee miljoen op

Op een veiling in New York heeft een originele aquareltekening van Harry Potter veel meer opgeleverd dan verwacht. Vier geïnteresseerden maakten er via de telefoon een biedingsoorlog van. De waarde van de afbeelding was geschat op ongeveer een half miljoen, maar de koper legde - in stappen van 50.000 dollar- uiteindelijk 1,9 miljoen dollar op tafel voor het werk.

De tekening is gemaakt door illustrator Thomas Taylor, die in 1997 de opdracht kreeg van uitgeverij Bloomsbury om een omslag te maken voor het eerste Harry Potter-boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen. Taylor werd daarmee een van de eerste mensen die het manuscript te lezen kreeg. Hij had twee dagen nodig om de jonge tovenaar te schilderen bij de Zweinsteinexpress, de trein die van het Londense perron 9 en 3/4 vertrekt naar Station Zweinsveld.

De omslagillustratie van Taylor werd door veilinghuis Sotheby's omschreven als "de visuele blauwdruk voor de jonge tovenaar die sindsdien miljoenen mensen over de hele wereld heeft geïnspireerd."

AFP Zo zag de boekomslag er uiteindelijk uit

Harry Potter en de Steen der Wijzen is het eerste deel uit de populaire boekenserie van de Britse auteur J.K. Rowling over Harry Potter, die in een bezemkast onder de trap van zijn oom en tante woont en wordt uitgenodigd om aan een tovenaarsschool te komen studeren.

De boeken zijn in meer dan tachtig talen vertaald en ruim 600 miljoen keer verkocht. De acht gelijknamige films die over de boeken zijn gemaakt, brachten bijna 8 miljard dollar op. Er wordt door HBO gewerkt aan een nieuwe serie over de boekenreeks, die waarschijnlijk in 2026 te zien zal zijn.