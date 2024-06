Russische trein ontspoord na verzakking, bijna 50 gewonden

In Rusland zijn tientallen gewonden gevallen bij een treinongeluk. Negen rijtuigen van een langeafstandstrein zijn ontspoord en gekanteld. Volgens het Russische persbureau Interfax hebben bijna vijftig mensen botbreuken, snijwonden en hoofdletsel opgelopen.

Op beelden is te zien dat de spoorbaan volledig is verzakt. Enkele meters lager liggen rijtuigen in de modder. Reizigers zijn door ingetikte ruiten naar buiten geklommen.