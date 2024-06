Wekdienst 26/6: Taghi weer in de rechtszaal • Prinses Alexia jarig

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Julian Assange is op vrije voeten . De WikiLeaks-oprichter heeft een deal gesloten met de Amerikaanse justitie. Daarvoor was hij op het eiland Saipan in de Grote Oceaan. Assange is nu onderweg naar het Australische Canberra.

De 52-jarige Australiër bekende schuld in een van de achttien aanklachten die tegen hem liepen in de VS: samenzwering om geheime Amerikaanse nationale defensiedocumenten te verkrijgen en het openbaar maken. Hij krijgt daarvoor een straf van 62 maanden, gelijk aan de tijd die hij al heeft vastgezeten in Londen. Daardoor is hij per direct vrij.