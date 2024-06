Reuters Julian Assange verlaat de rechtbank in Saipan

NOS Nieuws • vandaag, 04:01 • Aangepast vandaag, 04:54 Julian Assange officieel vrij na bekrachtiging deal met justitie VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is op vrije voeten. Hij sloot vandaag op het eiland Saipan in de Grote Oceaan een deal met Amerikaanse justitie. Hij vliegt volgens ABC News binnen enkele uren naar Australië. Hij gaat naar hoofdstad Canberra.

De 52-jarige Australiër bekende schuld in een van de achttien aanklachten die in de VS tegen hem lopen: samenzwering om geheime Amerikaanse nationale defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Hij krijgt daarvoor een straf van 62 maanden, precies de tijd die hij al vast heeft gezeten in een gevangenis in Londen. Daardoor is hij nu per direct vrij.

Glimlach

Assange kwam met een glimlach de rechtbank uit en beantwoordde geen vragen van de aanwezige pers. De advocaten van Assange meldden dat het werk van WikiLeaks wordt voortgezet en dat Assange dankbaar is voor de steun die hij kreeg. Daarbij werd ook de Australische regering bedankt.

Een dag eerder was hij al op borgtocht vrijgelaten uit de Belmarsh-gevangenis in Groot-Brittannië en verliet hij per vliegtuig het land. De rechtbank waar de deal werd bekrachtigd ligt op het kleine eiland Saipan, dat onderdeel van de eilandengroep de Noordelijke Marianen is. Dat is een Amerikaans gebiedsdeel dat op ongeveer vijf uur vliegen van Australië ligt.

Ambassadeur

Assange stapte rond middernacht Nederlandse tijd de rechtbank in, vergezeld door de Australische ambassadeur in de VS en oud-premier Kevin Rudd. In de rechtbank vertelde hij dat hij eergisteren op vliegveld Stansted in Londen "uitgebreid" de deal had gelezen en had ondertekend.

Ongeveer drie uur later was de deal rond. "Ik veroordeel je voor een periode die je al in de cel hebt gezeten", zei de rechter. "Het lijkt erop dat deze zaak met mij in Saipan eindigt", stelde ze. "Je verlaat deze rechtszaal als een vrij man."

Wie is Julian Assange? Als oprichter van de website WikiLeaks openbaarde Assange (52) in 2010 een video waarop te zien was hoe Amerikaanse helikopterpiloten in Irak ongewapende burgers neerschoten. Ook publiceerde hij honderdduizenden geheime berichten tussen Amerikaanse ambassades over de hele wereld. Hierdoor stond hij hoog op de opsporingslijsten van de Verenigde Staten, waar hem een gevangenisstraf van 175 jaar boven het hoofd hing voor het overtreden van spionagewetgeving. Assange schuilde jarenlang in de ambassade van Ecuador in Londen. De laatste vijf jaar zat hij in dezelfde stad in een streng beveiligde gevangenis.