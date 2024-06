Vier mannen opgepakt op landgoed van Britse premier Sunak

In Noord-Engeland hebben vier mannen zonder toestemming het landgoed van de Britse premier Sunak betreden. Dat meldt de politie van North Yorkshire. De vier verdachten, in de leeftijd van 20 tot 52 jaar oud, zijn aangehouden.

Bijna verkiezingen

Rishi Sunak woont als premier in het Londense Downing Street 10, maar heeft ook een huis in zijn eigen kiesdistrict Richmond and Northallerton. In het Noord-Engelse district wil hij volgende week ook worden herkozen als parlementariër bij de Britse verkiezingen.