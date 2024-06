Voormalig geletruidrager Teunissen voor vijfde keer naar Tour de France

Mike Teunissen begint zaterdag aan zijn vijfde Tour de France. De 31-jarige Limburger, die in 2019 verraste met winst in de eerste etappe waarna hij twee dagen de gele leiderstrui droeg, maakt deel uit van de ploeg van Intermarché-Wanty.

Teunissen krijgt de rol van wegkapitein en wordt een belangrijke pion in de sprintetappes. De Belgische ploeg heeft de snelle mannen Biniam Girmay, Gerben Thijssen en Hugo Page bij zich voor de massasprints.

Louis Meintjes is de klassementsrijder. De Zuid-Afrikaan eindigde al drie keer in de top tien van de Ronde van Frankrijk (zevende en twee keer achtste) en won dit jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland.