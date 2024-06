politie Compositietekening van Jos L.

NOS Nieuws • vandaag, 13:36 Drugscrimineel Jos L. ('Bolle Jos') krijgt 24 jaar cel voor drugssmokkel

Drugsbaron Jos L. is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. De voortvluchtige crimineel, in de media ook wel bekend als 'Bolle Jos', heeft nu lange celstraffen openstaan in zowel Nederland als België.

Hij is schuldig bevonden aan de smokkel van bijna 7000 kilo cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. De transporten werden in 2019 en 2020 onderschept door de douane. Ook gaf L. instructies voor een liquidatie, die uiteindelijk mislukte omdat het doelwit zelf werd opgepakt.

De rechtbank noemde L. iemand die "dwingend en tot in detail opdrachten gaf", overzicht had over alle drugstransporten en contact onderhield met alle relevante spelers, van drugsbazen in Zuid-Amerika tot uithalers in de havens hier.

Nonchalant

Het oppikken van de drugs ging niet altijd goed. Zo gaf Jos L. opdracht om met geweld een partij cocaïne uit een container te redden, die vanuit Rotterdam was doorgevaren naar Finland. Bij de poging de drugs alsnog in handen te krijgen, werd een Finse vrachtwagenchauffeur onder schot gehouden en geslagen.

"Het gemak waarmee hij geweld organiseert, lijkt haast nonchalant", stelt de rechtbank vast. "Hoe in berichten herhaaldelijk wordt gezegd dat iemand moet gaan 'slapen', is ijzingwekkend."

Het bewijs voor de veroordeling komt voor een belangrijk deel uit chats van de gekraakte berichtendienst Sky ECC. De rechtbank berekende dat L. miljoenen moet hebben verdiend. De 7000 kilo cocaïne in deze zaak vormde vermoedelijk maar een klein deel van zijn totale handel, aldus de rechtbank.

Belgische straf

De veroordeling vandaag volgt op een recente celstraf van 12 jaar in België. Die kreeg Jos L. voor de smokkel van andere partijen cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarnaast wil het Belgische OM dat hij nog eens 12 jaar extra krijgt omdat hij een beveiliger zwaar zou hebben laten mishandelen bij het uithalen van 500 kilo cocaïne.

De drugshandelaar is zelf al een paar jaar spoorloos. Ondanks een intensieve zoektocht van de politie en een beloning van 200.000 euro voor de gouden tip is L. nog altijd niet getraceerd. Hij liet zich tijdens zijn rechtszaak ook niet vertegenwoordigen door een advocaat. Ook in de Belgische zaken had hij geen verdediging.

Jos L. groeide op in Breda en was al op jonge leeftijd betrokken bij geweldsdelicten. Daarna is hij in de internationale drugshandel gestapt. Naar verluidt doet hij zaken met grote internationale drugsbendes. Dit jaar werd een deel van zijn vermoedelijke organisatie aangehouden in Turkije, maar L. zelf was daar niet bij.