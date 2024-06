Mu valt tijdens Amerikaanse trials en kan olympische titel 800 meter niet verdedigen

De Amerikaanse atlete Athing Mu kan haar olympische titel op de 800 meter niet verdedigen. De 22-jarige atlete kwam bij de trials in Eugene ten val.

Mu krabbelde op, maar kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken. In tranen kwam ze over de finish. Alleen de eerste drie tijdens de trials verdienen een olympisch startbewijs en daar wordt ook in dit geval niet van afgeweken.