Reuters De ijshockeyers van Florida Panthers met in hun midden de Stanley Cup

NOS Sport • vandaag, 07:12 IJshockeyers Florida winnen alsnog NHL-finale, Stanley Cup weer niet naar Canadese club

De ijshockeyers van Florida Panthers hebben voor het eerst in de clubhistorie de Stanley Cup veroverd, de bokaal die hoort bij het kampioenschap in de National Hockey League.

Door afgelopen nacht het zevende duel en laatste duel van de finale in eigen huis met 2-1 te winnen, besliste Florida de best-of-seven alsnog met 4-3 in z'n voordeel.

Al vroeg in de eerste periode namen de Panthers in de Amerant Bank Arena in Sunrise een 1-0 voorsprong door een goal van de Canadees Carther Verhaege.

Beslissende goal Reinhart

Nadat de Zweed Mattias Janmark al snel daarna de gelijkmaker had laten aantekenen, zorgde de Canadees Sam Reinhart laat in de tweede periode voor de 2-1, wat uiteindelijk het allesbeslissende doelpunt bleek te zijn.

Daarmee voorkwamen de Panthers dat Edmonton als tweede club ooit kampioen werd door in de finale een 3-0 achterstand ongedaan te maken. Dat lukte tot nu toe alleen de Toronto Maple Leafs in 1942 ten koste van Detroit Red Wings.

Reuters Teleurgestelde fans van Edmonton na de 2-1 van Florida

Florida won de eerste drie duels (3-0, 4-1 en 4-3) van de finale, om vervolgens drie achter elkaar (8-1, 5-3 en 5-1) te verliezen.

Door de zege van Florida blijft Montreal Canadiens de laatste club uit Canada die kampioen is geworden in deze Noord-Amerikaanse profcompetitie. Dat gebeurde in 1993. Daarna ging de Stanley Cup altijd naar een Amerikaans team. In Canada is ijshockey de populairste sport, met een lange traditie.

Florida stond al tweemaal eerder in de NHL-finale. In 1996 verloren de Panthers met 4-0 van Colorado Avalanche en en vorig jaar met 4-1 van Las Vegas Knights. Maar nu is het dus wel raak voor de club die in 1993 als expansion team debuteerde in de sterkste competitie ter wereld.

Reuters Connor McDavid in actie op het ijs

Aanvankelijk was er veel scepsis over de kans van slagen van topijshockey in de staat Florida, die vooral bekend staat om de vele zonuren. Inmiddels telt de Sunshine State met Florida Panthers, San Jose Sharks en Tampa Bay Lightning drie NHL-teams. Tampa Bay won de Stanley Cup in 2020 en 2021.

Schrale troost McDavid

Eén schrale troost voor Edmonton: Connor McDavid won de Conn Smythe-trofee als meest waardevolle speler van de play-offs, waarin hij 8 goals maakte en 34 assists gaf. In de laatste twee duels van de finale stond hij droog.

Het is pas de zesde keer dat een speler van de verliezend ploeg deze eer te beurt valt. Anaheim-keeper Jean-Sebastien Giguere was in 2003 de laatste.