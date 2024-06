Wekdienst 25/6: Oranje speelt tegen Oostenrijk • Uitspraak 'Bolle Jos'

Wat kun je vandaag verwachten?

Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, lijkt onverwachts vrij te komen. Er is een deal gesloten: in ruil voor een schuldbekentenis voor spionage mag hij terugkeren naar zijn thuisland Australië. Assange zou gisterochtend de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten. Hoewel onbekend is waar hij naartoe onderweg is, staat in de deal dat hij later vandaag wordt verwacht bij een rechtbank op afgelegen Amerikaans grondgebied op de Noordelijke Marianen in de Grote Oceaan.