ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:04 Man aangehouden voor leveren wapens dubbele moord Weiteveen

De politie heeft een 35-jarige man uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van wapenhandel. Hij wordt ervan verdacht de wapens te hebben geleverd waarmee op 16 januari een echtpaar in Weiteveen werd vermoord.

De gearresteerde man zit vast, zijn huis wordt doorzocht en hij zal worden verhoord. Uit onderzoek moet blijken wat zijn exacte rol is geweest in de wapenlevering. Hij wordt niet verdacht van directe betrokkenheid bij de dood van het echtpaar.

De politie schrijft dat het onderzoek naar de herkomst van de wapens nog niet is afgerond en sluit verdere arrestaties daarom niet uit.

Dubbele moord Weiteveen

In de ochtend van 16 januari werd een echtpaar in Weiteveen doodgeschoten. Verdachte Richard K. had een langlopend conflict met hen over de verkoop van zijn huis. De slachtoffers hadden dat gekocht en zouden boos zijn geweest over de staat van de woning. Volgens de kopers waren er ernstige gebreken die niet door K. zouden zijn gemeld.

Het conflict liep uit de hand en K. schoot op de fatale ochtend eerst de vrouw dood in haar auto bij het huis. Daarna doodde hij haar partner. De 12-jarige zoon van het stel was daar getuige van.

Illegaal wapenbezit

Eind januari bevestigde de politie dat de wapens waarmee Richard K. de dubbele moord zou hebben gepleegd, illegaal verkregen waren. Als sportschutter en jager had hij wel een wapenvergunning, maar niet voor de gebruikte wapens.

Zowel de slachtoffers als de verdachte hadden in de maanden voor het misdrijf aangifte gedaan vanwege bedreigingen, maar de politie trok de wapenvergunning van K. niet in. Dat had wel gemoeten, omdat mensen die een wapen hebben van onbesproken gedrag moeten zijn.

Planmatige aanpak

Tijdens de eerste hoorzitting op 17 april in Assen zei de officier van justitie dat er sprake is van dubbele moord en geen doodslag. De verdachte zette namelijk de beveiligingscamera's bij het huis uit, wachtte de vrouw op, reed haar klem en had meerdere wapens meegenomen. Het zou daarom om een planmatige aanpak gaan en geen opwelling of uit de hand gelopen confrontatie, aldus de officier van justitie.

Tijdens de zitting zei een emotionele Richard K. dat het nooit zover had mogen komen. "Het leven ligt in puin, het is een ruïne. Woorden kunnen niet omschrijven hoeveel spijt ik heb."