Breakdancers Demierre en Van Gorp pakken ticket voor Spelen in Parijs

Breakdancers Lee-Lou Demierre en Menno van Gorp hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. B-boy Lee en b-boy Menno, zoals ze in de breakdance-wereld heten, waren eerste en zevende op de geschoonde ranglijst over twee olympische kwalificatietoernooien. Er werden tien startbewijzen vergeven.

Demierre (23) was zowel in Shanghai als dit weekeinde in Boedapest de beste. Van Gorp (35) is drievoudig wereldkampioen.