Twee dagen voor bekendmaking olympische selectie wint Houtzager CHIO Rotterdam

Marc Houtzager heeft zondag de Grand Prix van Rotterdam gewonnen bij paardensportevenement CHIO. De springruiter uit het Overijsselse Rouveen bleef met Sterrehof's Dante foutloos in de barrage.

Met 36,07 klokte Houtzager de snelste tijd in het Kralingse Bos. De Duitser Christian Kukuk legde met 36,55 beslag op de tweede plaats, Harrie Smolders werd derde in 37,42.

De 53-jarige Houtzager ging met de hoofdprijs van 75.000 euro naar huis. Het was de 75ste editie van de Grand Prix van Rotterdam, dat geldt als belangrijk observatiemoment in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.