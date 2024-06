NOS Wielrennen • vandaag, 17:28 Groenewegen wint NK met machtige sprint en wordt emotioneel: 'Was een lastig halfjaar'

1:51 Groenewegen sprint met overmacht naar NK-winst in Arnhem

Dylan Groenewegen heeft het Nederlands kampioenschap bij de mannen gewonnen. In Arnhem was hij in de sprint met overmacht de snelste. Olav Kooij en Ramon Sinkeldam mochten mee het podium op.

De laatste vluchter Jasper Haest werd met nog één kilometer te gaan ingerekend, waarna het een massasprint werd. Groenewegen zat goed gepositioneerd en maakte het overtuigend af.

Na de streep werd de kersvers Nederlands kampioen enigszins emotioneel. "Ik was echt overtuigd van mijn kunnen in de laatste kilometer. Ik ben superblij, dit is gewoon een trui voor een heel jaar, dus dat is mooi. Het was niet heel makkelijk, zeker het begin van het jaar niet."

2:24 Groenewegen emotioneel na NK-winst: 'Lastig begin van het jaar gehad'

In de eerste maanden van het seizoen kon Groenewegen nauwelijks zijn stempel drukken. Pas sinds mei heeft hij zijn vorm terug. Drie van zijn vier seizoenszeges heeft hij na 20 mei geboekt.

Groenewegen bereidt zich voor op de Tour de France, die komende zaterdag start in Florence. Hij gaat daar voor succes in de massasprints.

Interessante koers vol demarrages

De openingsfase bij de mannen was attractief, maar de koers werd niet in een beslissende plooi gelegd. Zelfs een kopgroep van 26 renners kreeg het niet voor elkaar om weg te blijven.

Sla de carrousel over ANP Het zoontje van Dylan Groenewegen op het podium

n Groenewegen met zijn zoontje Mayson.

Met nog ruim zestig kilometer te gaan, reden Bauke Mollema en Bart Lemmen weg. Zij kregen gezelschap van een semiprofessionele renner: Jelte Krijnsen. Achter hen kwam alles samen. Enkele renners wilden wel de oversteek maken, maar slaagden niet in die opzet.

Het trio kleurde de voorfinale, maar werd ingerekend door het peloton met nog twintig kilometer te gaan.

Aanval Haest zet sprintploegen onder druk

In de absolute finale reed er een nieuwe kopgroep van vier renners weg: Mick van Dijke, Oscar Riesebeek, Jasper Haest en Guillaume Visser kregen twintig seconden van de grote groep.

Visser moest de andere drie laten gaan, waarna Van Dijke en Riesebeek vooral naar elkaar keken. Haest, net als Krijnsen semiprof, kon van zijn rol als underdog gebruikmaken en sloop weg van de andere twee.

ANP Groenewegen viert de zege met zijn ploeggenoot Elmar Reinders

Haest bereidde zich voor op een stunt en leek even op weg naar de grootste zege van zijn carrière, maar met nog één kilometer te gaan werd hij toch teruggepakt door het peloton.

Toch een sprint

De wedstrijd eindigde daardoor alsnog in een sprint, met favorieten Groenewegen en Kooij in goede positie. Krijnsen toonde ook nog eens dat hij goede benen had en ging als eerste de laatste bocht door.

Groenewegen had echter nog heel veel over en sprintte er met machtige halen langs. Niemand kon zijn wiel houden, waarna hij met groot verschil als eerste over de streep kwam.

Vooral richting de Tour de France is dit een goed signaal voor de sprinter, die de laatste vijf weken al drie keer heeft gewonnen. "De hele ploeg heeft hier zo hard voor gereden, de jongens hebben zich helemaal dubbelgevouwen om hier een sprint van te maken. Het is heel mooi om het zo af te maken."