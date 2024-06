ANP Chantal van den Broek-Blaak wordt opgetild door haar teamgenoten

NOS Wielrennen • vandaag, 14:50 Van den Broek-Blaak wint NK wielrennen en viert dat samen met dochtertje

Chantal van den Broek-Blaak is de nieuwe Nederlands kampioen wielrennen bij de vrouwen. De 34-jarige renster van SD Worx keerde begin dit jaar terug na haar zwangerschapsverlof, in 2023 reed ze geen enkele koers.

Het is de eerste overwinning voor Van den Broek-Blaak sinds ze terug is in het peloton. Haar laatste overwinning was de Drentse Acht van Westerveld in het najaar van 2021. Haar grootste overwinning dateert van 2017, toen won ze het WK.

Grote kopgroep

Arnhem was dit jaar het decor voor de NK wielrennen, met in de openingsfase vijf passages op de Posbank. De klim bleek echter geen scherprechter, de beslissende kopgroep reed pas in het tweede deel van de koers weg.

Die kopgroep bestond uit dertien renners. Van den Broek-Blaak zat goed mee, net als haar ploeggenote Femke Gerritse en onder anderen Shirin van Anrooij en Yara Kastelijn. Titelfavorieten Marianne Vos en Lorena Wiebes hadden de slag gemist.

2:23 Van den Broek-Blaak in shock na NK-winst: 'Mooiste van mijn carrière'

Wiebes en Vos probeerden nog de oversteek te maken, maar konden het gat niet dichten. Europees kampioene Mischa Bredewold lukte het daarna in haar eentje wel het gat te overbruggen, waardoor SD Worx plots drie rensters in een kopgroep van veertien renners had. Het peloton viel stil en met nog twintig kilometer te gaan leek de slag geslagen.

Van den Broek-Blaak en Kastelijn rijden weg

De kopgroep was echter net te groot om in harmonie naar de finish te rijden. Veel rensters werkten niet mee, onder wie Bredewold, die hard had gewerkt om aan te sluiten. De rensters voorin deelden dan ook veel speldenprikken uit in de hoop de groep uit te dunnen.

Dat lukte niet, tot Van den Broek-Blaak zich ermee ging bemoeien. De wereldkampioene van 2017 knalde weg uit de groep met nog tien kilometer te rijden. Enkel Kastelijn probeerde te volgen. Zij moest alle zeilen bijzetten en kwam erbij.

ANP Chantal van den Broek-Blaak viert de overwinning met haar dochtertje

Met nog zeven kilometer te rijden had het duo zeven seconden voorsprong op de twaalf achtervolgers, waarop Kastelijn besloot volle bak te demarreren. Van den Broek-Blaak ging goed mee.

Aanval Kastelijn, Van den Broek-Blaak pareert

Sterker nog, de renster van SD Worx had nog wel wat over! Toen Kastelijn stopte met haar demarrage, viel Van den Broek-Blaak opnieuw aan. Toen kon Kastelijn niet meer mee, maar ook voor Van den Broek-Blaak ging het niet meer van harte. Voor het eerst deze wedstrijd werd haar grimas goed zichtbaar.

In de laatste kilometers kwamen de achtervolgers nog dichtbij, maar ze kregen het gat nooit helemaal dicht. Van den Broek-Blaak mocht zegevieren in Arnhem en zocht meteen haar één jaar oude dochtertje op.